Аморим объяснил, почему не выпустил Гарначо в стартовом составе на финал Лиги Европы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, почему он не выпустил полузащитника команды Алехандро Гарначо в стартовом составе на финальный матч Лиги Европы УЕФА с «Тоттенхэмом» (1:2). Гарначо вышел на поле на 71-й минуте игры.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
«Сейчас легко говорить об этом. Но кто упустил большую возможность в первом тайме в полуфинале? Гарначо. Футбол таков», — приводит слова Аморима Фабрицио Романо в социальной сети X.
В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.
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