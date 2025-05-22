Аморим объяснил, почему не выпустил Гарначо в стартовом составе на финал Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, почему он не выпустил полузащитника команды Алехандро Гарначо в стартовом составе на финальный матч Лиги Европы УЕФА с «Тоттенхэмом» (1:2). Гарначо вышел на поле на 71-й минуте игры.

«Сейчас легко говорить об этом. Но кто упустил большую возможность в первом тайме в полуфинале? Гарначо. Футбол таков», — приводит слова Аморима Фабрицио Романо в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.