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Объявлена символическая сборная сезона АПЛ по версии Goal

Объявлена символическая сборная сезона АПЛ по версии Goal
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Авторитетное издание Goal.com составило символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам сезона-2024/2025. Наибольшее представительство в ней у «Ливерпуля» — пять игроков. Остальные клубы («Челси», «Арсенал», «Ньюкасл», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Брентфорд») представлены в команде года одним игроком.

Символическая сборная сезона АПЛ

Вратарь: Матц Зельс («Ноттингем Форест»).

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Габриэл («Арсенал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»).

Полузащитники: Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»), Брайан Мбемо («Брентфорд»).

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