Игрок «Динамо» Фомин: есть мотивация помешать «Краснодару», но думаем о своих задачах

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о предстоящем матче 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча состоится 24 мая. В последнем туре прошлого сезона «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и упустило чемпионство.

«Конечно, будет дополнительный настрой. Все помнят концовку прошлого чемпионата. Плюс я надеюсь, что нам сейчас удастся выиграть бронзовые медали нынешнего чемпионата. И для этого надо обязательно побеждать «Краснодар» в последнем туре. Так что у нас и помешать «Краснодару» мотивация есть, но в первую очередь мы думаем о своих задачах», — приводят слова Фомина «Известия».

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 64 очка.