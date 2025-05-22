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«Челси» готовит «шокирующее» предложение для звезды «Реала» и сборной Бразилии — AS

«Челси» готовит «шокирующее» предложение для звезды «Реала» и сборной Бразилии — AS
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Вингер «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс может продолжить карьеру в чемпионате Англии. На футболиста всерьёз претендует «Челси». Лондонский клуб готовит для игрока «шокирующее» (формулировка источника) предложение, информирует AS.

Отмечается, что Родриго одной ногой уже находится за пределами «Реала».

Ранее СМИ сообщали, что Родриго недоволен своей ролью в «Реале» и думает над уходом из «Королевского клуба».

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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