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Футболистка «Динамо» Никитина: несправедливо, что певцы получают миллионы, а врачи — нет

Футболистка «Динамо» Никитина: несправедливо, что певцы получают миллионы, а врачи — нет
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Защитница «Динамо» Милена Никитина призналась, что в детстве мечтала стать дворником. Также девушка высказался о несправедливо низких зарплатах у представителей некоторых важных для общества профессий.

«Когда я была маленькая, мечтала стать дворником. Я считала это благородной работой. Думала, если буду подметать улицы, то буду помогать людям и делать мир чище.

Я считаю, что каждая профессия заслуживает уважения. Несправедливо, что певцы получают миллионы, а врачи – нет. Хотя для людей они делают гораздо больше. Я не принижаю заслуги развлечения, это тоже важно. Но, с одной стороны, есть вопрос жизни и смерти, а с другой – просто заряда эмоциями», — сказала Никитина в интервью с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лукьянченко.

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