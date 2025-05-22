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Вагнер Лав: Головин — очень хороший и талантливый игрок

Вагнер Лав: Головин — очень хороший и талантливый игрок
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Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине, который ранее также выступал за армейцев.

«Видел некоторые матчи Головина в «Монако», где играл и я. Знаю, что он очень хороший и талантливый игрок, но не слежу за ним», — сказал Вагнер Лав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 29 матчах сезона-2024/2025 Головин забил три гола и сделал одну результативную передачу. В кампании-2023/2024 Александр забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в 27 матчах во всех турнирах. Контракт Головина с французским клубом, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до лета 2029 года.

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