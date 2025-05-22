Даниил Фомин высказался о разнице между третьим и четвёртым местом для «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о важности третьего места в чемпионате России в сравнении с четвёртым. «Динамо» (56) занимает четвёртое место в таблице РПЛ перед последним туром, уступая столичному ЦСКА (56) по личным встречам. 24 мая «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром», ЦСКА — дома с «Пари Нижний Новгород».

«Конечно, медаль всё равно имеет значение. Так что между третьим и четвёртым местом очень большая разница. Я считаю, что наша команда растёт в последние годы, поэтому третье место сейчас уже считается для «Динамо» неудачей, неудовлетворительным результатом. Но это не значит, что нам не надо биться за бронзу, если есть шанс её завоевать. Я надеюсь, что в следующем чемпионате мы будем бороться за чемпионство, однако сейчас надо выиграть у «Краснодара», чтобы взять бронзу», — приводят слова Фомина «Известия».