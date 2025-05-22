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Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о будущем Рональда Араухо в клубе

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о будущем Рональда Араухо в клубе
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Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о будущем защитника Рональда Араухо в каталонском клубе. По словам Деку, в «Барселоне» довольны футболистом, чей действующий контракт рассчитан до конца июня 2031 года.

«Мы довольны Рональдом. Он счастлив в клубе, так что говорить о его будущем нет никакого резона», — приводит слова Деку известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Араухо выступает за «Барсу» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний уругвайский защитник провёл 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рональда в € 50 млн.

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