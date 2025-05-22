Артета: в следующем сезоне «Арсенал» обязан выиграть АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об амбициях своей команды на следующий сезон.

«Арсенал» связывают с Родриго из «Реала»? Я не буду называть конкретного игрока, но мы привели клуб в такое положение, что в следующем сезоне мы просто обязаны выиграть главный трофей (чемпионство АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Нет сомнений, что «Арсенал» — элитная команда как в Англии, так и в Европе», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, «Арсенал» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии второе место. На счету «канониров» 71 очко — клуб не имеет математических шансов на титул.