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Фомин поделился ожиданиями от матчей сборной России с Нигерией и Беларусью

Фомин поделился ожиданиями от матчей сборной России с Нигерией и Беларусью
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Нигерией и Беларусью. Россия встретится с Нигерией 6 июня, с Беларусью — 10 июня.

«Отличные соперники — и Нигерия, и Беларусь. Посмотрим, как сложатся матчи. Уверен: сборная, как всегда, будет максимально серьёзно готовиться к этим встречам. Надеюсь, меня вызовут на эти матчи — с удовольствием сыграю в них», — приводят слова Фомина «Известия».

Даниил Фомин попал в расширенный состав сборной России на июньские товарищеские встречи.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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