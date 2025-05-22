Тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Ахматом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Игра состоится в эту субботу, 24 мая, и начнётся в 16:30 мск.

«Ахмату» не повезло, если мы смотрим, конечно, те же относительные показатели статистические. По xG команда находится на седьмом месте, а в реальной таблице гораздо ниже. И матчей, которые провёл «Ахмат», думаю, большое количество, где они по игре и количеству созданных моментов могли и должны были побеждать. Поэтому нам предстоит матч с хорошей командой, которая умеет играть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. На протяжении последних шести лет «Зенит» неизменно становился чемпионом страны.