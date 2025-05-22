Никитина: почему везде противостояние «Динамо» со «Спартаком» и никто не может дружить?

Защитница «Динамо» Милена Никитина высказался о принципиальности противостояния с московским «Спартаком».

— В женском футболе чувствуется противостояние со «Спартаком» так же, как в мужском?

— Я никогда не ходила на стадион как настоящий фанат, поэтому мне сложно прочувствовать эти матчи так, как это происходит у болельщиков. Хотя знаю о противостояниях. Всегда задумываюсь: почему во всех лигах такое есть и никто не может дружить? Мы же все делаем одно дело.

Но настрой есть всегда. Мы все понимаем, как важны дерби. У нас в принципе нет проходных игр, каждый матч важен. Но я, честно, не понимаю другого — почему болельщики из разных команд противостоят друг другу, кричат обидные кричалки, дерутся, — сказала Никитина в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лукьянченко.