Источник: на проведение Суперкубка России — 2025 претендуют три города

В Российском футбольном союзе (РФС) рассматривают несколько вариантов для места проведения матча за Суперкубок России — 2025. Среди вариантов места проведения есть Москва, Нижний Новгород, а также на начальном этапе обсуждения был Саранск. Об этом сообщил «РБ Спорт».

В матче за Суперкубок сыграют чемпион страны и обладатель Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Отмечается, что встреча состоится 12 или 13 июля.

В прошлом розыгрыше Суперкубка России победу одержал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2. Встреча прошла 13 июля 2024 года на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.