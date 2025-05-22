Источник: на проведение Суперкубка России — 2025 претендуют три города
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В Российском футбольном союзе (РФС) рассматривают несколько вариантов для места проведения матча за Суперкубок России — 2025. Среди вариантов места проведения есть Москва, Нижний Новгород, а также на начальном этапе обсуждения был Саранск. Об этом сообщил «РБ Спорт».
В матче за Суперкубок сыграют чемпион страны и обладатель Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Отмечается, что встреча состоится 12 или 13 июля.
В прошлом розыгрыше Суперкубка России победу одержал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2. Встреча прошла 13 июля 2024 года на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.
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