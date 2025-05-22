Игрок «Динамо» Никитина объяснила, почему не смотрит телевизор и не читает новости

Защитница ЖФК «Динамо» Милена Никитина объяснила, почему не смотрит телевизор и не читает новости.

«Я не читаю новости, журналы, телевизор не смотрю. В Телеграме я подписана только на один питерский бренд одежды и на «Динамо». Специально изолируюсь от новостной повестки, потому что много информационной нагрузки. В соцсетях я подписана только на близких людей и на Джастина Бибера. Я люблю позалипать в телефоне, как и все. Говорят, что это вредно, но я минут 20 попрокрастинирую после тяжёлого дня, и мне становится легче. Стараюсь грамотно подбирать, что я вижу, что слышу, что чувствую. Везде должен быть баланс», — сказала Никитина в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лукьянченко.