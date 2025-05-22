«Диас, Рашфорд». Деку рассказал, какие крайние нападающие интересны «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о том, какие крайние нападающие привлекательны для каталонского клуба. В частности, Деку отметил, что сине-гранатовым интересны вингер «Ливерпуля» Луис Диас и футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который выступает на правах аренды за «Астон Виллу».

«Нам нравится Луис Диас, нравится Маркус Рашфорд. Нам нравятся и другие крайние нападающие, но мы не можем говорить об игроках, у которых есть контракты с другими клубами», — приводит слова Деку известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Барселона» является действующим чемпионом Испании. После 37 туров Ла Лиги сине-гранатовые набрали 85 очков — на четыре больше, чем у идущего на втором месте «Реала» Мадрид.