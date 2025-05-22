Футболистка «Динамо» Никитина: татуировки для меня — это как монолог с самой собой

Защитница «Динамо» Милена Никитина высказалась о своих татуировках.

Фото: Личный архив Никитиной

— Сколько у тебя их сейчас?

— 61. Татуировки для меня – это как монолог с самой собой. На мне вся история моей жизни: чувства, которые я переживала, радостные события, грустные, это всё отражено картинкой на теле. За каждой татуировкой стоит история.

— Знаешь, когда и какой будет следующая татуировка?

— Я работала с немногими мастерами, мне не нравится переходить из рук в руки. Для меня тату – это прежде всего сеанс терапии. Как на маникюре – ты приходишь к мастеру, пьёшь кофе, у вас какая-то беседа, коннект. И не все мастера подходят тебе по энергетике. Когда я играла в «Торпедо», работала исключительно с одним мастером в Ижевске. Потом я уехала в Пермь и там нашла своего мастера, с которым мне суперкомфортно. После переезда из Перми я стала ездить в Питер и встречаться со своим пермским мастером там, — сказала Никитина в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лукьянченко.