Антон Шунин оценил выступление вратарей «Динамо» в этом сезоне

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил выступление вратарей бело-голубых в этом сезоне, отдельно отметив Андрея Лунёва, который пропустил 29 голов в 25 матчах РПЛ.

«С Лунёвым мы знакомы давно, в сборной с ним тоже выступали. Раньше он был игроком «Зенита», но мы общались. У нас с ним отличные отношения. Я считаю, что к Андрею и всей вратарской бригаде нет вопросов. Они все хорошо выступают. Ни в коем случае не дождётесь, что буду кого-то критиковать. Знаю, как это сложно. Понятно, что ошибки случаются у всех. Это нормально. Здесь голы забиваются на ошибках. Но есть много хороших сейвов. Хотел бы пожелать ребятам удачи в последнем туре», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.