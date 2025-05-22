Рой Кин: «Тоттенхэм» критиковали как никого, а они выиграли больше трофеев, чем «Арсенал»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался о лондонском «Тоттенхэме», который в этом сезоне выиграл Лигу Европы. В финале турнира «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

«Если сравнивать с другими клубами, то их критиковали как никого другого. Но в этом сезоне «шпоры» выиграли больше трофеев, чем «Арсенал». Теперь они могут потрогать этот трофей и насладиться им. Когда футболисты «шпор» приступят к предсезонной подготовке, они будут знать, что попали в Лигу чемпионов. На клуб это произведёт большой эффект», — приводит слова Кина Daily Mail.

Напомним, за тур до конца сезона английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая вылетевший «Лестер» на 13 очков. В заключительном матче внутреннего первенства «шпоры» сыграют с «Брайтоном» на домашней арене. Игра состоится 25 мая и начнётся в 18:00 мск.