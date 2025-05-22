Тренер «Спартака» Станкович и Наиль Умяров прибыли на заседание КДК РФС

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович и полузащитник Наиль Умяров приехали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 22 мая, на заседании будет рассмотрено удаление Наиля Умярова за серьёзное нарушение правил игры в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). Также будет рассмотрено оскорбительное поведение Деяна Станковича, который после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча Кирилла Левникова.