Источник: «Зенит» рассматривает вариант трансфера Осипенко из «Ростова»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко может перейти в санкт-петербургский «Зенит» ближайшим летом. Игрок находится в шорт-листе сине-бело-голубых, информирует «Спорт-экспресс».

Предметная работа по трансферу Осипенко в «Зенит» пока не началась, однако интерес сине-бело-голубых к защитнику есть.

Ранее появлялась информация, что интерес к Осипенко проявляет «Краснодар». Также в СМИ ходили разговоры о вероятном сотрудничестве Максима с московским «Спартаком».

В текущем сезоне на счету Максима Осипенко 10 голов и четыре результативные передачи за «Ростов» во всех турнирах. Всего защитник принял участие в 38 матчах за клуб.