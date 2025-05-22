Стало известно, кто прокомментирует матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо»

Игру 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо» прокомментируют Роман Нагучев и Дмитрий Жичкин. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Матч пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск.

После 29 туров РПЛ лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», набравший 64 очка. «Зенит» (63 очка) занимает второе место. Тройку замыкает ЦСКА (56). «Динамо» — четвёртое (56). Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит», который в 30-м туре сыграет с грозненским «Ахматом».

Отметим, что все матчи последнего тура РПЛ начнутся в одно и то же время — в 16:30 мск.