Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав: дерби со «Спартаком» я обожал больше всего

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что ему очень нравилось принимать участие в матчах со «Спартаком». Бразилец отметил, что в этих встречах была повышенная атмосфера и большой канал страстей.

«Дерби со «Спартаком» — тот матч, который я обожал больше всего. Эту атмосферу и накал страстей. Я понимал, что этот матч значит для всех. Игры со «Спартаком» действительно всегда были особенными для меня. При этом мы хорошо общались с бразильскими футболистами из «Спартака». Однако когда выходили на поле друг против друга, каждый защищал цвета своего клуба», — приводит слова Вагнера Лава Legalbet.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА. Отметим, что Вагнер выступал ещё за «Палмейрас», китайский «Шаньдун Лунэн», «Монако» и турецкий «Бешикташ».