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Юрий Сёмин оценил качество игры в финале Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Юрий Сёмин оценил качество игры в финале Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о финале Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла вчера, 21 мая. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бреннан Джонсон на 42-й минуте.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Обе команды были очень мотивированы. Наверное, технически не был матч особо высокого уровня, но самоотдача была колоссальная, каждая команда хотела сгладить свой сезон победой в этом турнире. У «Тоттенхэма» получилось, у «Манчестер Юнайтед» — нет, тут и удачи у команды не было, а также вратарь соперника блестяще играл.

Качество игры уступает командам Лиги чемпионов. Но можно понять «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», они в очень нервном состоянии, психологически были не уверены. Чересчур было много ошибок в простых ситуациях. Но обе команды дали невероятную борьбу, она как раз не позволила, чтобы матч выглядел технически хорошо», — приводит слова Сёмина ТАСС.

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