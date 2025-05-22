Юрий Сёмин оценил качество игры в финале Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о финале Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла вчера, 21 мая. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бреннан Джонсон на 42-й минуте.

«Обе команды были очень мотивированы. Наверное, технически не был матч особо высокого уровня, но самоотдача была колоссальная, каждая команда хотела сгладить свой сезон победой в этом турнире. У «Тоттенхэма» получилось, у «Манчестер Юнайтед» — нет, тут и удачи у команды не было, а также вратарь соперника блестяще играл.

Качество игры уступает командам Лиги чемпионов. Но можно понять «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», они в очень нервном состоянии, психологически были не уверены. Чересчур было много ошибок в простых ситуациях. Но обе команды дали невероятную борьбу, она как раз не позволила, чтобы матч выглядел технически хорошо», — приводит слова Сёмина ТАСС.