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Деку объяснил, почему «Барселона» не подписала прошлым летом Нико Уильямса

Деку объяснил, почему «Барселона» не подписала прошлым летом Нико Уильямса
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Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему каталонский клуб не смог подписать прошлым летом вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Деку отметил, что футболист Даниэль Ольмо был заинтересован в переходе в «Барселону», а Уильямс нет, поэтому сине-гранатовые приобрели Ольмо.

«Нико — топ-игрок. Но прошлым летом Дани Ольмо очень хотел перейти в «Барсу», он проявил доверие к проекту и тем самым облегчил нам задачу. Нико этого не сделал», — приводит слова Деку известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Уильям выступает за «Атлетик» с 2021 года. В этом сезоне 22-летний левый вингер провёл 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Прошлым летом Нико, как и Даниэль Ольмо, стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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