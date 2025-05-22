Сергей Балахнин: от «Ростова» хотелось бы видеть другой футбол

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о будущем клуба. Ранее сообщалось, что в «Ростове» может смениться руководство.

«Будущее «Ростова» будет зависеть от дальнейших целей, задач, финансирования и других вводных, которые никому не известны. Пока рано делать прогноз, как летняя перестройка отобразится на команде. Перемены всегда сопутствуют какому-то становлению, потому что всё новое. Восьмое место — обычное место для «Ростова». Раньше команда выступала намного лучше. Нельзя сказать, что ростовчане играют очень успешно, — хотелось бы видеть другую игру, чтобы команда выглядела лучше и боролась за самые высокие места. Но также есть проблемы с невыплатой зарплат. Не получать её по три месяца — это же нехорошо. Но об этих негативных моментах никто не говорит. Поэтому пока вообще нет смысла говорить о будущем «Ростова», — сказал Балахнин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до завершения сезона. Команда набрала 38 очков за 29 матчей.