Сон Хын Мин: я остался в «Тоттенхэме», чтобы сделать что-то особенное
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о победе в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» обыграли соперника со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бреннан Джонсон на 42-й минуте.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
«Я остался в „Тоттенхэме“, потому что хотел сделать что-то особенное. Выиграв Лигу Европы, мы сделали что-то особенное», — приводит слова Сона официальный аккаунт «Тоттенхэма» в соцсетях.
В национальном чемпионате «Тоттенхэм Хотспур» занимает 17-е место в турнирной таблице. Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 38 очков за 37 матчей. До завершения сезона английской Премьер-лиги остался один тур.
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