Игрок «Динамо» Никитина высказалась о разнице в зарплатах в мужском и женском футболе

Защитница «Динамо» Милена Никитина поделилась мнением о разнице зарплат в мужском и женском футболе. Она объяснила, за счёт чего в мужском футболе крутятся более внушительные деньги.

— Как ты смотришь на то, что у вас с мужчинами-футболистами серьёзно отличаются зарплаты?

— Здесь с какой стороны посмотреть. Женский футбол не так популярен, как мужской. У мужских клубов больше зрителей на стадионе и на прямых трансляциях, болельщиков. Поэтому у них больше спонсорских контрактов. У мужчин-футболистов ещё и персональные контракты со спонсорами, — сказала Никитина в интервью с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лукьянченко.