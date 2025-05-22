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Игрок «Динамо» Никитина высказалась о разнице в зарплатах в мужском и женском футболе

Игрок «Динамо» Никитина высказалась о разнице в зарплатах в мужском и женском футболе
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Защитница «Динамо» Милена Никитина поделилась мнением о разнице зарплат в мужском и женском футболе. Она объяснила, за счёт чего в мужском футболе крутятся более внушительные деньги.

— Как ты смотришь на то, что у вас с мужчинами-футболистами серьёзно отличаются зарплаты?
— Здесь с какой стороны посмотреть. Женский футбол не так популярен, как мужской. У мужских клубов больше зрителей на стадионе и на прямых трансляциях, болельщиков. Поэтому у них больше спонсорских контрактов. У мужчин-футболистов ещё и персональные контракты со спонсорами, — сказала Никитина в интервью с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Ульяной Лукьянченко.

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