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Мануэл Фернандеш: надеюсь, что «Краснодар» станет чемпионом. Буду очень рад за Галицкого

Мануэл Фернандеш: надеюсь, что «Краснодар» станет чемпионом. Буду очень рад за Галицкого
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Бывший полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш выразил надежду, что чёрно-зелёные выиграют Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона. После 29 туров чемпионата «быки» занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я играл в «Краснодаре» всего год, но это был классный опыт. У нас была хорошая команда, клуб замечательный. Если они смогут стать чемпионами, я буду счастлив. Особенно за Сергея Галицкого, потому что он очень давно вкладывает свои деньги и душу в этот клуб. Я надеюсь, что они станут чемпионами», — сказал Фернандеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В 30-м туре «Краснодар» сразится с московским «Динамо», а «Зенит» — с «Ахматом».

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