«Байер» договорился с Эриком тен Хагом — источник

Леверкузенский «Байер» достиг серьёзного прогресса в переговорах с Эриком тен Хагом. Нидерландский специалист согласился возглавить «фармацевтов» после личных переговоров с руководством, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее, 9 мая, нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо сообщил об уходе из леверкузенского клуба по окончании текущего сезона. Ранее СМИ сообщали, что испанский тренер возглавит мадридский «Реал».

«Байер» проявлял интерес к нескольким кандидатурам тренеров. Одним из вариантов для леверкузенского клуба является испанский специалист Сеск Фабрегас, ныне возглавляющий «Комо».