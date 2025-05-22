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«Байер» договорился с Эриком тен Хагом — источник

«Байер» договорился с Эриком тен Хагом — источник
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Леверкузенский «Байер» достиг серьёзного прогресса в переговорах с Эриком тен Хагом. Нидерландский специалист согласился возглавить «фармацевтов» после личных переговоров с руководством, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее, 9 мая, нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо сообщил об уходе из леверкузенского клуба по окончании текущего сезона. Ранее СМИ сообщали, что испанский тренер возглавит мадридский «Реал».

«Байер» проявлял интерес к нескольким кандидатурам тренеров. Одним из вариантов для леверкузенского клуба является испанский специалист Сеск Фабрегас, ныне возглавляющий «Комо».

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