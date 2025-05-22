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Источник: «Спартаку» предложили подписать Наира Тикнизяна

Источник: «Спартаку» предложили подписать Наира Тикнизяна
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«Спартаку», который ищет усиление на левый фланг обороны, предложили кандидатуру 26-летнего игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна. Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, приоритетом для красно-белых остаются молодые легионеры с потенциалом роста. На правый же фланг обороны «Спартак» рассматривает преимущественно российских футболистов. Напомним, после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА Тикнизян заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из «Локомотива».

Защитник попал в заявку железнодорожников на встречу с ЦСКА, но всю игру провёл на скамье запасных. Единственный раз в 2025 году футболист сборной Армении отыграл 90 минут в матче РПЛ 7 марта во встрече 20-го тура с «Ахматом» (1:1). Суммарно в этом сезоне Наир провёл 23 матча в рамках РПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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