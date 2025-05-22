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Мамардашвили поделился планами на будущее в «Ливерпуле»

Мамардашвили поделился планами на будущее в «Ливерпуле»
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Грузинский голкипер Георгий Мамардавшили поделился планами на будущее. Футболист два года выступал за «Валенсию», после чего летом 2024 года подписал контракт с «Ливерпулем». Однако сразу после заключения сделки клуб АПЛ отдал Мамардашвили в обратную аренду «Валенсии». Летом 2025 года Георгий полноценно присоединится к «Ливерпулю».

«Я не рассматриваю вариант с арендой. Проведу следующий сезон в «Ливерпуле». Перейду в «Ливерпуль» и буду выкладываться на полную, как и в «Валенсии». Я буду усердно работать каждый день, тренировки с Алисоном помогут мне», — цитирует Мамардашвили журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 33 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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