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Экс-игрок ЦСКА Карвальо назвал футбольную столицу России

Экс-игрок ЦСКА Карвальо назвал футбольную столицу России
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо назвал Москву футбольной столицей России. По словам бразильца, другие города и близко не могут сравниться в этом отношении с Москвой.

«Конечно, футбольная столица России — это Москва! Никаких других вариантов быть не может. Другие города даже близко не могут сравниться с Москвой», — приводит слова Карвальо Legalbet.

Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев он стал двукратным чемпионом России (2005, 2006), а также взял Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005. После ЦСКА Карвальо играл за «Интернасьонал», катарский «Аль-Араби», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Ботафого» и некоторые другие бразильские клубы.

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