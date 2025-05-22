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Илья Лантратов рассматривает вариант ухода из «Локомотива» летом

Илья Лантратов рассматривает вариант ухода из «Локомотива» летом
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Российский голкипер Илья Лантратов раздумывает над уходом из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вратарь недоволен своим положением в клубе, поэтому раздумывает над тем, чтобы покинуть команду.

В текущем сезоне Лантратов провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах. Он пропустил 34 гола. В шести встречах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вратаря «Локомотива» в € 3,5 млн. Ранее голкипер выступал за «Химки», «Факел», «Балтику» и ряд других российских команд.

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