Илья Лантратов рассматривает вариант ухода из «Локомотива» летом

Российский голкипер Илья Лантратов раздумывает над уходом из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вратарь недоволен своим положением в клубе, поэтому раздумывает над тем, чтобы покинуть команду.

В текущем сезоне Лантратов провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах. Он пропустил 34 гола. В шести встречах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вратаря «Локомотива» в € 3,5 млн. Ранее голкипер выступал за «Химки», «Факел», «Балтику» и ряд других российских команд.