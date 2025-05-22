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«Локомотив» не будет выкупать Севикяна у «Ференцвароша»

«Локомотив» не будет выкупать Севикяна у «Ференцвароша»
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Московский «Локомотив» окончательно решил не выкупать футболиста Эдгара Севикяна у «Ференцвароша». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Севикян выступает за железнодорожников на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом у «Локомотива», как сообщалось ранее, есть опция выкупа контракта Эдгара у «Ференцвароша». В сезоне-2024/2025 23-летний правый вингер провёл 21 матч с учётом всех соревнований, записав на свой счёт четыре результативные передачи.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эдгара Севикяна в € 2,5 млн. «Локомотив» после 29 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице.

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