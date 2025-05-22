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Александр Григорян назвал сильные качества защитника «Зенита» Нино

Александр Григорян назвал сильные качества защитника «Зенита» Нино
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Российский тренер Александр Григорян рассказал о сильных качествах бразильского защитника санкт-петербургского «Зенита» Нино. В нынешнем сезоне футболист провёл 34 матча во всех турнирах за сине-бело-голубых, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«У Нино отличный выбор позиции. Он хорошо и качественно ведёт единоборства. Когда он начинал играть в «Зените», были нотки неоправданного бразильского риска, но сейчас мы видим центрального защитника, который вообще не рискует», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, во встрече 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Ахматом». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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