Александр Григорян назвал сильные качества защитника «Зенита» Нино

Российский тренер Александр Григорян рассказал о сильных качествах бразильского защитника санкт-петербургского «Зенита» Нино. В нынешнем сезоне футболист провёл 34 матча во всех турнирах за сине-бело-голубых, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«У Нино отличный выбор позиции. Он хорошо и качественно ведёт единоборства. Когда он начинал играть в «Зените», были нотки неоправданного бразильского риска, но сейчас мы видим центрального защитника, который вообще не рискует», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, во встрече 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Ахматом». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.