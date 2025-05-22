Генич: Комличенко точно переходит в «Краснодар»

Российский комментатор Константин Генич заявил, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко перейдёт в «Краснодар». Ранее сообщалось, что в «Ростове» может смениться руководство.

«Говорят, что [тренером будет] Владимир Валентинович Федотов. Возможно. Так писали и в кулуарах об этом говорили.

Комличенко точно переходит в «Краснодар». По Осипенко есть вопрос, потому что «Краснодар» его хочет, но его хочет и московское «Динамо». Потому что им нужен центральный защитник», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до завершения сезона. Команда набрала 38 очков за 29 матчей.