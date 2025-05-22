КДК РФС не стал отменять красную карточку защитника «Крыльев Советов» Бейла

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что принято решение не отменять красную карточку защитника самарских «Крыльев Советов» Гленна Бейла, полученную в матче 29-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:2). Бейл был удалён на 10-й минуте.

«Крылья» просили об отмене красной карточки Бейла. Мы установили, что Карасёв правильно удалил игрока. Бейл дисквалифицирован на два матча — один из них условно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Таким образом, Гленн Бейл не сможет сыграть во встрече заключительного тура чемпионата России с воронежским «Факелом» 24 мая.