КДК РФС не стал отменять красную карточку защитника «Крыльев Советов» Бейла
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что принято решение не отменять красную карточку защитника самарских «Крыльев Советов» Гленна Бейла, полученную в матче 29-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:2). Бейл был удалён на 10-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мангаш – 22' 0:2 Солари – 42'
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет
«Крылья» просили об отмене красной карточки Бейла. Мы установили, что Карасёв правильно удалил игрока. Бейл дисквалифицирован на два матча — один из них условно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Таким образом, Гленн Бейл не сможет сыграть во встрече заключительного тура чемпионата России с воронежским «Факелом» 24 мая.
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