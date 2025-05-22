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КДК РФС оштрафовал «Оренбург» за неподобающее поведение команды

КДК РФС оштрафовал «Оренбург» за неподобающее поведение команды
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал «Оренбург» по итогам матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила на минувших выходных и завершилась победой «быков» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«Оренбург» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. По поводу оскорблений болельщиками мы не установили субъект. Это не нарушение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 64 очка в 29 играх. «Оренбург» располагается на 15-й строчке с 19 очками и не сможет сохранить прописку в РПЛ.

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