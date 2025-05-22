КДК РФС оштрафовал «Оренбург» за неподобающее поведение команды

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал «Оренбург» по итогам матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила на минувших выходных и завершилась победой «быков» со счётом 2:1.

«Оренбург» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. По поводу оскорблений болельщиками мы не установили субъект. Это не нарушение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 64 очка в 29 играх. «Оренбург» располагается на 15-й строчке с 19 очками и не сможет сохранить прописку в РПЛ.