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КДК наказал ЦСКА за поведение врача, реабилитолога и тренера вратарей в матче с «Зенитом»

КДК наказал ЦСКА за поведение врача, реабилитолога и тренера вратарей в матче с «Зенитом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал ЦСКА за поведение врача, реабилитолога и тренера вратарей в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Врач ЦСКА Безуглов и тренер Крамаренко оштрафованы на 10 тысяч рублей за выход из техзоны. Реабилитолог ЦСКА Степанов полностью признал свою вину. По совокупности, как неспортивное поведение и оскорбление судьи, оштрафован на 150 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игра ЦСКА — «Зенит» состоялась 14 мая и завершилась победой армейцев со счётом 2:0.

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