КДК наказал ЦСКА за поведение врача, реабилитолога и тренера вратарей в матче с «Зенитом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал ЦСКА за поведение врача, реабилитолога и тренера вратарей в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0).

«Врач ЦСКА Безуглов и тренер Крамаренко оштрафованы на 10 тысяч рублей за выход из техзоны. Реабилитолог ЦСКА Степанов полностью признал свою вину. По совокупности, как неспортивное поведение и оскорбление судьи, оштрафован на 150 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игра ЦСКА — «Зенит» состоялась 14 мая и завершилась победой армейцев со счётом 2:0.