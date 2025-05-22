КДК РФС не стал отменять красную карточку Наиля Умярова по просьбе «Спартака»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что принято решение не отменять красную карточку полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова, полученную в финале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«За неподобающее поведение «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей за файер на трибуне болельщиков. После окончания матча с трибуны в сторону судей был брошен пластиковый стакан. За это «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Спартак» просил отменить красную карточку Умарову. ЭСК установил правильное удаление игрока. Это первая красная карточка Умярова, поэтому принято решение не принимать дополнительную дисквалификацию игроку. Он пропустит следующий матч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.