КДК РФС дисквалифицировал тренера «Спартака» Станковича на три матча Кубка России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на три матча Фонбет Кубка России.

«Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали материалы дела, рапорт от Левникова. Он указал, что Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в нецензурной форме. Тренер принёс извинения за споры с судьёй. Мы спросили у него о том, что был факт оскорблений. Станкович помнит, что говорил, что Левников «плохой человек» на английском, но не помнит, чтобы он говорил нецензурные слова. У Станковича уже есть автоматическая дисквалификация за этот матч. Сегодня КДК принял решение дисквалифицировать Станковича ещё на две встречи Кубка России. Тем самым он пропустит три матча с учётом автоматической дисквалификации», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Станкович после получения красной карточки в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2) выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи игры Кирилла Левникова.