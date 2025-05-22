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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Спартака» Станковича на три матча Кубка России

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Спартака» Станковича на три матча Кубка России
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на три матча Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали материалы дела, рапорт от Левникова. Он указал, что Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в нецензурной форме. Тренер принёс извинения за споры с судьёй. Мы спросили у него о том, что был факт оскорблений. Станкович помнит, что говорил, что Левников «плохой человек» на английском, но не помнит, чтобы он говорил нецензурные слова. У Станковича уже есть автоматическая дисквалификация за этот матч. Сегодня КДК принял решение дисквалифицировать Станковича ещё на две встречи Кубка России. Тем самым он пропустит три матча с учётом автоматической дисквалификации», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Станкович после получения красной карточки в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2) выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи игры Кирилла Левникова.

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