Okko выпустил новое шоу «Футлор». В нём выберут лучшего игрока, клуб и финал ЛЧ за 25 лет

В преддверии финала Лиги чемпионов онлайн-кинотеатр запустил оригинальное шоу «Футлор». На протяжении трёх выпусков комментаторам Okko предстоит определить лучшего игрока, лучший клуб и лучший финал турнира за последние 25 лет.

В игровом формате ведущие вспомнят легенд футбола и выявят самых великих. Комментаторы по очереди вытягивают из колоды на 16 заготовленных экспертами карточек две случайные. Далее в формате плей-офф им предстоит решить, кто заслуживает прохода в следующий тур и итоговой победы.

Первый эпизод шоу уже доступен на странице «Okko Спорт ВК». В нём лучшего игрока выбирают Денис Алхазов, Влад Прусов, Павел Разживин и Влад Арапов. Второй выпуск выйдет 27 мая. Лионель Абба, Маша Мыльникова, Никита Виноградов и Артём Борисов выберут лучший клуб в истории Лиги чемпионов. Третья серия будет доступна к просмотру 29 мая. Лучший финал определят Кирилл Пупшев, Даша Исаева, Денис Алхазов и Влад Прусов.

Ранее комментаторы Okko переозвучили все финалы Лиги чемпионов за последние 35 лет.Архивные матчи главного клубного турнира Европы уже начали появляться в сервисе в хронологическом порядке.

PR-директор Okko Артём Саргсян отметил, что сервису важно показать зрителю культуру Лиги чемпионов и погрузить пользователя в захватывающий мир турнира:

«Специально к финалу Лиги чемпионов мы с комментаторами Okko не просто вспоминаем самые яркие моменты в его турнира, но и выбираем лучших из лучших. «Футлор» – это шоу–антология знаковых элементов Лиги чемпионов, всего, из чего складывается культура турнира, его легенды и связанные с ним мемы. Бывалые любители футбола посмотрят эпизоды с ностальгией, а новички получат путеводитель по вселенной Лиги чемпионов».