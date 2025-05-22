КДК оштрафовал Спартака Гогниева за неспортивное поведение на пресс-конференции

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что принято решение оштрафовать главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева за неспортивное поведение на пресс-конференции. После матча 33-го тура Мелбет Первой лиги с челнинским «КАМАЗом» (1:1) Гогниев на пресс-конференции раскритиковал судейство.

«Спартак Гогниев оштрафован на 20 тысяч рублей за неспортивное поведение на пресс-конференции», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Алания» покинет Первую лигу по итогам сезона-2024/2025. Команда занимает 17-е место за тур до завершения сезона.