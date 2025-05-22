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Дмитрий Сычёв назвал лучших игроков текущего сезона РПЛ

Дмитрий Сычёв назвал лучших игроков текущего сезона РПЛ
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Бывший нападающий «Спартака», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв назвал лучших игроков текущего сезона Российской Премьер-Лиги, выделив двух футболистов красно-белых.

«Лучшими игроками этого сезона назвал бы Эдуарда Сперцяна, Алексея Батракова, Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко. Все эти футболисты ярко показали себя», — приводит слова Сычёва ТАСС.

После 29 туров РПЛ лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 64 очка. «Зенит» (63 очка) занимает второе место. Тройку замыкает ЦСКА (56). «Спартак» — пятый (54), а «Локомотив» — шестой (50). Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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