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Стал известен трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» после невыхода в Лигу чемпионов

Стал известен трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» после невыхода в Лигу чемпионов
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Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму будет выделен трансферный бюджет на лето в размере чуть менее £ 100 млн (€ 119 млн). Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» по-прежнему доверяет и поддерживает португальского специалиста, несмотря на поражение команды в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1). Футбольный департамент «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Аморим провёл полноценную предсезонную подготовку и укрепил состав.

Также подчёркивается, что манкунианцам не нужно продавать имеющихся игроков с целью приобрести новых из-за сокращений, проведённых «Манчестер Юнайтед», в результате которых общее количество уволенных сотрудников составило около 450.

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