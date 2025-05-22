Бруну Фернандеш: буду в «МЮ» до тех пор, пока мне не скажут, что пора уходить
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после финального матча Лиги Европы с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1) ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
«Я буду здесь до тех пор, пока в клубе мне не скажут, что пора уходить. Если руководство решит, что пришло время расстаться, чтобы заработать на трансфере, то будь что будет. Иногда в футболе бывает и так», — приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. В 56 матчах нынешнего клубного сезона хавбек забил 19 голов и отдал 19 результативных передач.
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