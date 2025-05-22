Лука Модрич объявил об уходе из «Реала»

39-летний полузащитник Лука Модрич объявил об уходе из мадридского «Реала» после клубного чемпионата мира.

«Дорогие болельщики «Реала», время пришло. Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, и в жизни у всего есть начало и есть конец… В субботу я сыграю свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу».

Я приехал в 2012 году с желанием носить футболку лучшей команды в мире и добиться больших успехов, но я не мог даже представить, что будет дальше. Играя в «Реале», я начал жить — как футболист и как личность. Я чувствую себя частью лучшего клуба истории.

Хочу от всего сердца поблагодарить клуб, особенно президента Флорентино Переса, моих товарищей по команде, тренеров и всех людей, которые помогали мне всё это время. За эти годы я пережил невероятные моменты, ремонтады, которые казались невозможными, финалы, празднования и волшебные ночи на «Бернабеу»… мы выиграли всё, и я был очень счастлив. Очень-очень счастлив.

Однако, помимо титулов и побед, я несу в своём сердце привязанность всех болельщиков «Реала». Я действительно не знаю, как объяснить особую связь, которую я имею с вами, и то, как меня поддерживали, уважали и любили. Я никогда не забуду каждую овацию и все жесты привязанности, которые вы мне оказали. Ухожу с полным сердцем. Наполненный гордостью, благодарностью и незабываемыми воспоминаниями. И хотя после клубного чемпионата мира я больше не буду носить эту футболку, я всегда буду болельщиком «Мадрида», — написал Модрич в своём прощальном письме в аккаунте в социальной сети.

В составе «сливочных» хорватский полузащитник принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с «Реалом» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок Испании.

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