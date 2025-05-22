Александр Канищев: Вендел издевается над «Зенитом». Зачем команде такой футболист?

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев усомнился в том, что клуб из Санкт-Петербурга нуждается в бразильском полузащитнике Венделе. Ранее стало известно о срыве сделки по переходу хавбека в «Ботафого». Трансфер был согласован минувшей зимой.

«Не хочется говорить о каких-то конспирологических схемах в плане возвращения Вендела в «Зенит». Возможно, это была схема для того, чтобы успокоить болельщиков после дорогой покупки Луиса Энрике — якобы клуб ничего не заплатит, просто обменяли игроков. Но в таком состоянии Вендел не нужен «Ботафого».

Бразилец целый сезон показывает, что не хочет играть и в «Зените». Зачем команде нужен такой игрок? Он просто издевается над клубом. Возможно, таким образом он пытается переподписать контракт на более выгодных условиях. Повысят — будет играть, нет — продолжит валять дурака. Можно сказать, что «Зенит» от возвращения Вендела потерял хорошие деньги и приобрёл немотивированного футболиста», — сказал Канищев в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В зимнее трансферное окно «Зенит» приобрёл у «Ботафого» вингера Луиса Энрике за € 33 млн. В обратном направлении летом текущего года должен был проследовать Вендел. По данным СМИ, клубы договорились о расторжении сделки из-за невозможности произвести оплату за трансфер.