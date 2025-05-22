Бруну Фернандеш: моя точка зрения никогда не зависела от финансов
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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после матча с «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги Европы (0:1) ответил на вопрос о своих приоритетах в карьере.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
«Моя точка зрения никогда не зависела от финансовой стороны вопроса. Если я захочу перейти куда-то ради денег, то у меня всегда будут варианты, но я на это не смотрю. Хочу брать трофеи и принимать участие в лучших турнирах», — приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Бруну Фернандеш защищает цвета «красных дьяволов» с 2020 года. В 56 играх нынешнего клубного сезона футболист забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач.
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