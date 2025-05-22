Бруну Фернандеш: моя точка зрения никогда не зависела от финансов

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после матча с «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги Европы (0:1) ответил на вопрос о своих приоритетах в карьере.

«Моя точка зрения никогда не зависела от финансовой стороны вопроса. Если я захочу перейти куда-то ради денег, то у меня всегда будут варианты, но я на это не смотрю. Хочу брать трофеи и принимать участие в лучших турнирах», — приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Бруну Фернандеш защищает цвета «красных дьяволов» с 2020 года. В 56 играх нынешнего клубного сезона футболист забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач.