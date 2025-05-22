Статистика Луки Модрича в «Реале»

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич объявил, что покинет стан «сливочных» после клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

Хорватский футболист выступает в составе испанского гранда с 2012 года, когда он перешёл из «Тоттенхэма». За этот период он принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами.

За 13 лет в «Королевском клубе» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании. Также 39-летний полузащитник по пять раз взял Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В 2024 году Модрич с «Реалом» стал обладателем Межконтинентального кубка.

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